У Кам’янці-Подільському якість пасажирських перевезень контролюватиме супутник

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області якість пасажирських перевезень буде контролювати супутник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє місцевий сайт “Вже інфо”.

За інформацією видання, міський голова Михайло СІМАШКЕВИЧ доручив відповідним структурам з початку літа впровадити систему супутникового контролю за рухом маршруток. Це пов’язано з тим, що водії маршрутних таксі Кам’янця-Подільського часто недотримуються графіку руху, особливо, у вечірній час.

Влада має намір придбати спеціальне обладнання, а перевізники обладнати свої машини спеціальним зв’язком. Загалом вартість обладнання 400 тис. грн., але заступник мера Сергій БАБІЙ запевнив, що частина його, зокрема, сервер, вже є. Що ж до перевізників, то їм на “новинку” доведеться витратити по 3 тис. грн.

Система працюватиме таким чином: диспетчер за спеціальним монітором матиме змогу спостерігати за рухом всіх автомобілів, які вийшли на маршрут. Він буде зв’язуватися безпосередньо з перевізниками та вказувати їм на зміщення графіку.