Перші два електропоїзди Hyundai Rotem прибули до Одеського порту

Перші два міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem 11 березня прибули до Одеського морського торгового порту.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на заступника генерального директора Леоніда ЛОБОЙКА, в даний час поїзди проходять необхідні митні процедури, після чого почнеться вивантаження техніки.

Вивантаження поїздів планується впродовж двох-трьох днів. Потім електропоїзди будуть доставлені до мотор-вагонного депо "Одеса-Застава-1", де відбудеться їх підготовка до транспортування на Південну залізницю до станції Харків.

За словами Л.ЛОБОЙКА, вже відвантажені третій і четвертий міжрегіональні електропоїзди. Вони прибудуть до України морем у середині квітня.

П'ятий і шостий поїзди прибудуть до України в першій декаді травня.

Довідка УНІАН. Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезення пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова і Києва.