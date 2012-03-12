Відправлення контейнерними поїздами з портів України зросли в 1,7 разу

Відправлення навантажених великотоннажних контейнерів у складі контейнерних поїздів з портів України в 2011 році зросли в 1,7 разу, в порівнянні з 2010 роком, - до 11,032 тис. одиниць.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, відправлення контейнерів у напрямку Одеса-Москва (поїзд «Одеса») в 2011 році зросли в 6 разів, у порівнянні з 2010 роком, - до 1,976 тис. одиниць.

Відправлення контейнерів маршрутом Одеса-Дніпропетровськ (поїзд «Дніпровець») зросли на 53% - до 3,484 тис. одиниць.

Відправлення маршрутом Одеса-Київ (потяг «Хрещатик») зросли на 96% - до 3,519 тис. одиниць.

За даними «Укрзалізниці», в 2010 році з портів України у складі контейнерних поїздів було відправлено 6,034 тис. одиниць навантажених контейнерів.