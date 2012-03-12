Потяги Hyundai до України доставило судно під китайським прапором

Перші два швидкісних поїзди Hyundai в Одеський порт доставило судно LE LI (прапор - Китай). Як повідомляє прес-служба держпідприємства «Дельта-лоцман», працівники якого виконали проведення судна в Одеський порт, довжина LE LI склала 182,67 м, ширина - 26,2 м. Судно побудоване в 2000 році.

За словами заступника директора ДП «Дельта-лоцман» з регулювання руху суден і лоцманського забезпечення Юрія Харкова, постановка судна здійснювалася з моря прямо до причалу № 3 Одеського порту. Загальна вага вагонів та обладнання на борту склав 15,726 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Поставки 10-ти нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев’ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії.

Держпідприємство «Дельта-лоцман» здійснює діяльність з утримання та експлуатації гідротехнічних споруд - Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу, Херсонського морського каналу, глибоководного суднового ходу «Дунай - Чорне море», а також лоцманські проводки і надання послуг служб регулювання руху суден у всіх портах України від Маріуполя до Рені.

Підприємство має власний спеціалізований флот - 17 лоцманських катерів, три службових катери, буксир льодового класу «Гайдамака».