Цього року в Києві відкриють ще дві станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метро

Цього року в Києві буде відкрито ще дві станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з ходом будівництва станції метро «Іподром» у Києві.

«Ця лінія Теремки-Іподром буде завершена: в жовтні станція «Іподром», у грудні – станція «Теремки». Таким чином, формально цей напрямок цього року буде завершено. Залишиться два невеликі відгалуження, які будуть зроблені вже наступного року», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання в 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці.

Згідно з постановою “Про затвердження Порядку використання в 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, зокрема будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина” від 18 січня №40, комунальне підприємство “Київський метрополітен” на будівництво ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Либідська” до станції “Виставковий центр” отримає 73 мл. грн.; на будівництво ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Виставковий центр” до Одеської площі в Голосіївському районі - 41 млн. 600 тис. грн; на будівництво ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глубочицька” до станції “Райдужна” з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант милкого закладання на Подолі) - 5 млн. грн.