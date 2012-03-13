АМК рекомендував ПЗ і ПЗЗ переглянути вартість постільної білизни в поїздах

Антимонопольний комітет України рекомендував Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) і Південній залізниці (ПЗ) переглянути вартість послуг із надання пасажирам у користування комплектів постільної білизни у вагонах поїздів.

Як йдеться в повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН, зокрема, залізниці зобов'язані привести тариф на зазначені послуги до рівня, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку.

Як встановив Антимонопольний комітет, залізниці завищують собівартість послуги. Так, у період 2007-2010 років рентабельність залізниць при наданні зазначених послуг становила в середньому 50-70%.

«Це призводить до стягнення з пасажирів економічно необгрунтованої плати», - йдеться в повідомленні АМК.

Про результати розгляду рекомендацій ПЗЗ і ПЗ повинні повідомити комітет у місячний термін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, наразі вартість постільної білизни в купейних і плацкартних вагонах становить 15 грн., у спальних вагонах - 25 грн.