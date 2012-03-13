УЗ має намір зберегти зупинки пасажирських поїздів на станції Новоолексіївка

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір зберегти в графіку руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки зупинку поїздів існуючих напрямів на станції Новоолексіївка (Херсонська обл.).

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», на станції будуть збережені, зокрема, зупинки поїздів напрямом на Москву, Санкт-Петербург, Київ, Донецьк, Суми, Харків, Львів, Ковель, Мінськ, Гродно, Єкатеринбург, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Мурманськ, Череповець, Вологду, Воркуту, Луганськ, Смоленськ та ін.

Крім того, «Укрзалізниця» планує призначити на станції Новоолексіївка зупинку поїзда №172/171 сполученням Дніпропетровськ-Сімферополь в обох напрямах його руху. Також планується призначити курсування ще одного електропоїзда сполученням Кривий Ріг - Генічеськ для перевезення пасажирів, які слідують на курорти Азовського моря (додатково до вже існуючих Запоріжжя - Генічеськ і Дніпропетровськ - Генічеськ).

«Укрзалізниця» зазначає, що на даний час традиційно ведеться робота з формування графіка руху поїздів на 2012-2013 роки.

«Керівництво Придніпровської залізниці відкрите для обговорення проекту нового графіка руху пасажирських поїздів по станції Новоолексіївка з представниками місцевої влади, громадськими організаціями і жителями смт Новоолексіївка, для чого вже створено відповідну робочу групу. Залізничники закликають до діалогу керівництво районної державної адміністрації і всіх зацікавлених для розробки прийнятного для всіх сторін рішення», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» і Придніпровська залізниця звертаються до жителів Новоолексіївки і сусідніх районів з вимогою не втручатися в роботу залізничного транспорту і не зривати графік руху поїздів.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація про перетворення станції Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області на транзитну для значної кількості пасажирських поїздів (таку, яку поїзди проходять без зупинки), що може зірвати курортний сезон на Азовському узбережжі і залишити місцеве населення без коштів для існування.