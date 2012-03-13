Skoda Vagonka передала українській делегації перший двоповерховий електропоїзд

Чеська компанія Skoda Vagonka передала у вівторок українській делегації для Південної залізниці перший двоповерховий електропоїзд, який курсуватиме за напрямом Харків-Дніпропетровськ-Донецьк-Харків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, вартість поїздки в поїздах чеського виробництва «буде трохи дешевше за автобус».

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що для розвитку подальшої співпраці Skoda повинна вивчити питання локалізації виробництва з українськими партнерами.

«Сьогодні ми обговоримо з представниками Skoda можливість спільного виробництва цих поїздів в Україні», - сказав міністр.

Також прес-служба Мінінфраструктури повідомляє, що перший двоповерховий електропоїзд прибуде до Харкова наприкінці березня залізницею. Після закінчення митних процедур новий рухомий склад випробують на залізницях України.

Передбачається, що в перший рейс з пасажирами поїзд відправиться у середині травня.

Нагадаємо, чеські поїзди розвиватимуть швидкість до 160 км/год. Вони складатимуться з 6 вагонів по 126 місць, загальна кількість місць - 626.

У поїзді передбачені місця першого і другого класів - другі поверхи двох вагонів будуть першого класу, решта - другого.

Електропоїзди будуть обладнані місцями для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - в кожному поїзді 4 підйомники для візків, спеціально обладнані санітарні вузли.

Гарантійний термін обслуговування поїздів виробництва Skoda - 24 місяці від моменту початку експлуатації, міжремонтні терміни збільшено утричі порівняно з поїздами, які сьогодні експлуатуються на залізницях України. Загальний термін експлуатації поїзда становить 40 років, що практично удвічі більше, ніж сьогодні.

Довідка УНІАН. Згідно з угодою, укладеною між Південною залізницею і компанією Skoda в січні 2011 року, для організації швидкісного руху в Україні передбачено придбання двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів.

У рамках проекту упровадження в Україні прискореного залізничного руху також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.