Крюківський ВБЗ в січні-лютому збільшив випуск вантажних вагонів на 5%

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) в січні-лютому 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшило виробництво вантажних вагонів на 5,1%, або 85 шт., - до 1755 штук.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому ц.р. підприємство не виробляло пасажирські вагони, тоді як в січні-лютому 2011 р. було виготовлено 4 пасажирських вагони.

Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод збільшив на 2012 рік план виробництва вантажних вагонів c 10 750 до 11 200 штук.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

"Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.