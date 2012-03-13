В Одеському порту вивантажено перші п'ять вагонів поїздів Huyndai для Євро-2012

В Одеському морському торговельному порту вже вивантажено перші п’ять вагонів Huyndai, що з’єднають чотири приймаючі Євро-2012 українських міста швидкісним сполученням.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, робота з вивантаження відбувається в штатному режимі, митне оформлення електропоїздів та обладнання завершено.

Вивантаження вагонів здійснюють спеціалісти стивідорної компанії «Олімпекс Купе Інтернешнл» спільно з корейськими спеціалістами. І хоча раніше докерам компанії не доводилося працювати з такими вантажами, складнощів при виконанні робіт немає.

Очікується, що поїзди Huyndai відправлятимуться до депо Застава-1 по шість вагонів, де їх приведуть у транспортне положення. Спеціалісти структурних підрозділів Одеської залізниці закінчили поточний ремонт цехів і тракційних колій. У відремонтованих цехах поїзди готуватимуться до подальшого перегону до Харкова.

У депо витримано всі необхідні технічні умови для забезпечення електропоїздів Huyndai стислим повітрям та електроенергією. Крім того, було укладено додаткову колію для формування та відстоювання поїздів. На тракційних шляхах замінили шпали та стрілочні переводи Одеські залізничники також підготували робочі місця та кімнати відпочинку для своїх іноземних колег.

Нагадаємо, 11 березня в Карантинній гавані Одеського порту ошвартувався суховантаж LE LI (прапор Китай), який доставив два електропоїзди у дев’ятивагонній комплектації (всього 18 вагонів) виробництва Huyndai загальною вагою 931,5 тонн і 9,5 тонн комплектуючих. Судно LE LI було завантажено в південно-корейському порту Масан 5 лютого.

Поїзди виробництва «Hyundai Rotem» з’єднають швидкісним рухом українські міста. Ці поїзди долатимуть відстань від столиці до Харкова за 3,5 год., з Києва до Львова – за 4,5 год., з Києва до Донецька – за 5,5 год.