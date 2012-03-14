ВР ратифікувала угоду між Україною та Марокко про морське торговельне судноплавство

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Марокко про морське торговельне судноплавство.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосував 281 народний депутат з 425, зареєстрованих в сесійній залі.

Угода спрямована на сприяння розвитку взаємовідносин між Україною і Королівством Марокко у сфері морського торговельного судноплавства. Відповідно до Угоди, кожна з Договірних Сторін забезпечує суднам іншої Договірної Сторони у своїх портах та територіальних морях під своєю суверенною юрисдикцією таке ж ставлення, як і до своїх власних суден, зайнятих в міжнародних перевезеннях, у частині вільного доступу в порти, нарахування портових зборів та податків, використання портів для завантаження й розвантаження вантажів і для посадки й висадки пасажирів, здійснення звичайних комерційних операцій та користування послугами мореплавства.

Договірні Сторони вживають відповідно до національного законодавства своїх держав усіх можливих заходів для скорочення часу перебування суден у своїх портах і спрощення адміністративних та інших формальностей, чинних у цих портах.