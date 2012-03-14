ВР ратифікувала угоду між Україною та Марокко про морське торговельне судноплавство

11:25, 14 березня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Марокко про морське торговельне судноплавство.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосував 281 народний депутат з 425, зареєстрованих в сесійній залі.
Угода спрямована на сприяння розвитку взаємовідносин між Україною і Королівством Марокко у сфері морського торговельного судноплавства. Відповідно до Угоди, кожна з Договірних Сторін забезпечує суднам іншої Договірної Сторони у своїх портах та територіальних морях під своєю суверенною юрисдикцією таке ж ставлення, як і до своїх власних суден, зайнятих в міжнародних перевезеннях, у частині вільного доступу в порти, нарахування портових зборів та податків, використання портів для завантаження й розвантаження вантажів і для посадки й висадки пасажирів, здійснення звичайних комерційних операцій та користування послугами мореплавства.
Договірні Сторони вживають відповідно до національного законодавства своїх держав усіх можливих заходів для скорочення часу перебування суден у своїх портах і спрощення адміністративних та інших формальностей, чинних у цих портах.

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