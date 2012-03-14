На «Дарниці» встановлено тренажер для навчання бригад електропоїздів Hyundai

У навчальному центрі станції «Дарниця» в Києві встановлено тренажер для навчання локомотивних бригад електропоїздів Hyundai.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в даний час йде його налагодження і підключення всіх систем.

Модель реальної кабіни обладнана пультом управління, системою зв'язку та відтворення звукових сигналів, системою відображення в 3D форматі панорами реальних ділянок шляху з усіма об'єктами, які перебувають в зоні видимості машиніста.

Для моделювання реальних умов руху електропоїзда були проведені фото-та відеозйомка ділянок шляху сполученням Київ-Харків.

Спеціально обладнане місце для інструктора дозволяє задавати погодні умови, час руху, моделювати перешкоди, несправності і т.д.

Також тренажер моделює роботу гальмівної та інших систем електропоїзда.

Нагадаємо, що перші два склади міжрегіональних електропоїздів Hyundai вже доставлені до України. Третій і четвертий склади вже відвантажені і прибудуть морем в середині квітня. П'ятий і шостий поїзда прибудуть у першій декаді травня поточного року.

Як повідомляє прес-служба Одеського морського торгового порту, куди теплоходом LE LI (прапор Китай) прибули електропоїзди, митне оформлення електропоїздів та обладнання завершено.

Вивантаження вагонів здійснюють фахівці стивідорної компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» спільно з представниками HYUNDAI.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев’ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) буде здійснюватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планують здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова та Києва.