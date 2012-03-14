Більш як 370 км доріг відремонтують за кредитні кошти, залучені під держгарантії

За кошти кредитів, залучених під державні гарантії, в 2012 році будуть відремонтовані і реконструйовані 373,16 км доріг і 96,1 погонних метрів мостів.

Це закріплено постановою Кабінету міністрів № 818 від 7 березня 2012 р. «Про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення і обсягів їх фінансування у 2012 році за кредитами, залученими під державні гарантії», яку розміщено на Урядовому порталі.

Всього, згідно з постановою, під держгарантії на ремонт, будівництво і реконструкцію буде залучено 197,153 млн. грн.

Згідно з додатком до постанови, зокрема, на будівництво і реконструкцію автодоріг буде направлено 27,7 млн. грн. На ці кошти, зокрема, будуть побудовані два пішохідні мости на автомобільній дорозі Київ-Одеса.

Крім того, на капітальний ремонт автодоріг буде направлено 27,611 млн. грн., на поточний ремонт - 141,842 млн. грн.