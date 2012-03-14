Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визначив низку заходів з реформування залізничного транспорту на 2012 рік.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), згідно з Національним планом дій на 2012 рік із запровадженню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженим указом Президента № 187/2012 від 12 березня 2012 року, до грудня 2012 року мають бути затверджені правила рівного доступу суб'єктів до об'єктів інфраструктури залізничного транспорту загального користування.

Крім того, до грудня планується врегулювати порядок формування і державного фінансування соціального замовлення на пасажирські перевезення залізничним транспортом.

До вересня 2012 року має бути проведена інвентаризація майна «Укрзалізниці», а також об'єднань, підприємств, установ і організацій залізничної галузі.

Кабінет міністрів має через сім місяців після публікації закону «Про утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» видати акти про створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100% акцій якого будуть у державній власності. Нагадаємо, що цей закон було прийнято 29 лютого 2012 і на даний час він перебуває на підпису у Президента.

Крім того, згідно з Національним планом дій на 2012 рік, до кінця березня має бути затверджена методика розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+).

До липня 2012 року Міністерство інфраструктури України має розробити концепцію структури економічно обґрунтованих тарифів на пасажирські і вантажні перевезення залізничним транспортом і методику їх розрахунку.

У грудні 2012 року Мінінфраструктури має затвердити методику встановлення тарифів на користування інфраструктурою залізничного транспорту, перевезення пасажирів і вантажів.