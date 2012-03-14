Поїзд Huyndai для Євро-2012 відправлений з Одеського порту на станцію Застава-1

Сьогодні перший з чотирьох поїздів Huyndai, придбаних Україною в південнокорейській корпорації HYUNDAI ROTEM для транспортного забезпечення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, відправлений з Одеського порту на залізничну станцію Застава-1.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Одеського порту, уточнивши, що «в подальшому поїзд у складі дев'яти вагонів прослідує до Харкова, де за участю корейських фахівців буде підготовлений до експлуатації».

Між тим, на 3-му причалі Одеського порту докери стивідорної компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» спільно з представниками HYUNDAI ROTEM продовжують вивантаження корейських вагонів, доставлених теплоходом LE LI під прапором Китаю.

За словами виконавчого директора компанії Сергія ПАСТУХА, «станом на 16.00 14 березня вивантажено 15 вагонів з 18. Вивантаження всього рухомого складу передбачається завершити в нічну зміну».

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Одесу прибули перші два склади міжрегіональних електропоїздів Hyundai Rotem, які призначені для Євро-2012. Потяги оснащені просунутою клімат-системою, герметичними міжвагонними переходами, вакуумним туалетом, моніторами, багажними відсіками, Інтернетом. Ціна квитків на рейс в один кінець становитиме від 220 до 330 грн.

Як повідомляють у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України, вже відвантажені третій і четвертий склади міжрегіональних електропоїздів, що прибудуть в Україну морем у середині квітня, а п'ятий і шостий - у першій декаді травня поточного року. Введення в експлуатацію шести складів електропоїздів буде здійснено до 1 червня 2012 року.