ПЗ у 2012 році отримає 24 нових електровози грузинського виробництва

Придніпровська залізниця (ПЗ) цього року отримає 24 нових електровози ВЛ11М/6 виробництва «АТ Електровозобудівник» (м. Тбілісі, Грузія) в рамках державної Програми оновлення локомотивного парку "Укрзалізниці" на 2012-2016 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Нові електровози будуть експлуатувати в Мелітопольському локомотивному депо Запорізької дирекції залізничних перевезень.

У січні-лютому перші два локомотива вже надійшли і успішно працюють на підприємстві.

За даними прес-центру, загалом до кінця 2013 року Придніпровська залізниця повинна отримати з Грузії 54 нових електровози цієї серії.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня 2011 р. за замовленням Державної адміністрації залізничного транспорту України був підписаний договір між ДП «Укрзалізничпостач» та акціонерним товариством "Електровозобудівник" (Грузія) на поставку 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму.

Згідно з угодою, передбачено в період 2012-2016 років побудувати і поставити на українські залізниці 110 нових магістральних вантажних електровозів постійного струму ВЛ11М / 6.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. осіб.