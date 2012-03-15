ДЗ у 2011 році зберегла чистий прибуток на рівні 101 млн. грн.

Донецька залізниця (ДЗ) за підсумками 2011 року збільшила чистий прибуток на 0,4% у порівнянні з 2010 роком — до 101 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в ДЗ, фінансовий результат підприємства за 2011 рік на 21% більший, ніж було заплановано.

Крім того, в ДЗ повідомили, що у 2011 році підприємство перерахувало до бюджету і в державні цільові фонди 2,884 млрд. грн.

Загальна сума коштів, направлених на преміювання співробітників на ДЗ у 2011 році, становила 153 млн. грн., на оздоровлення працівників виплачено 60,1 млн. грн., жінкам за народження дитини — 8,95 млн. грн., одноразова допомога у зв'язку з виходом на пенсію — 88 млн. грн., часткове здешевлення вартості путівок у санаторії-профілакторії, оздоровчий комплекс «Урзуф», дитячі здравниці — 30 млн. грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

У 2010 році чистий прибуток ДЗ становив 100,6 млн. грн. при плані 78 млн. грн.