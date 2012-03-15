Перший швидкісний потяг «Хюндай» прибуде до Харкова 16 березня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, сьогодні о 8:10 ранку з парку станції Одеса-Застава-1 відправлений до Харкова перший з двох поїздів «Хюндай», які прибули в Одеський порт 11 березня.

Електропоїзд транспортується до місця призначення локомотивами ДС3 (від Одеси до станції Огульці імені Олександра Пучка) і ТЕП 150 (до станції Харків-Сортувальний) з максимальною швидкістю 50 км/год. У Харкові чекають прибуття поїзда 16 березня близько 15:00.

Потяг «Хюндай» буде спрямований на вагонну дільницю № 1 станції Харків-Сортувальний, де проведуть налагоджувальні роботи та підготовку до проведення випробувань.

«Ми працюємо в суворій відповідності з Планом проведення випробувань електропоїздів «Хюндай» та «Шкода», затвердженому керівництвом «Укрзалізниці». Наступного тижня під час робочої поїздки Генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА будуть узгоджені всі питання щодо організації випробувань нового рухомого складу - потягів «Хюндай» та «Шкода», - сказав начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

Нагадаємо, що прибуття до Харкова першого поїзда «Шкода» заплановано на 23 березня.