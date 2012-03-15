За порушення митних правил у 2011 р. звільнено 309 працівників поїзних бригад

За порушення митних правил у 2011 році звільнено 309 працівників поїзних бригад.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), серед звільнених за порушення митних правил, зокрема, 25 начальників поїздів, 7 поїзних електромеханіків, 274 провідники.

Зокрема, 21 січня 2012 року під час здійснення митного контролю пасажирського поїзда № 30 сполученням Берлін - Київ у штабному вагоні було виявлено незадекларований товар - автозапчастини до легкових автомобілів (174 найменування), що належали поїзному електромеханіку.

За порушення митних правил він та начальник поїзда звільнені з роботи.

Усього в 2011 році за перевезення безквиткових пасажирів та неоплаченого багажу, а також за порушення митних правил притягнуто до відповідальності 1269 осіб.