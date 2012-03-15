УЗ планує збільшити доходи від індексації тарифів на вантажні перевезення

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує цього року збільшити доходи від індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення на 5,9%.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці», переданому агентству УНІАН.

Повідомляється також, що цього року планується проведення поетапної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення.

Зазначається, що тариф «Укрзалізниці» на перевезення 1 тонни кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні становить 4,63 долара США, тоді як аналогічний тариф Російської залізниці становить 8,83 долара США. При перевезенні кам'яного вугілля на експорт тариф «Укрзалізниці» становить 8,27 доларів, тариф Російської залізниці - 8,83 долара за 1 тонну. Тариф «Укрзалізниці» на імпорт кам'яного вугілля становить 6,66 доларів за тонну, в той час, як тариф Російської залізниці - 8,83 долара за тонну. Тариф на транзитні перевезення кам'яного вугілля «Укрзалізниці» становить 11,66 доларів за 1 тонну, тариф Російської залізниці - 17,26 доларів за 1 тонну.

«Впродовж 2005-2011 років обсяги залізничних перевезень вугілля мають стійку тенденцію до зростання, окрім перевезення транзитного вугілля, обсяги якого скоротилися майже вдвічі, але тариф «Укрзалізниці» на перевезення цього виду вантажу, порівняно з тарифами інших залізниць, залишається значно нижчим практично в усіх видах сполучення», - зазначає прес-служба «Укрзалізниці».

За інформацією відомства, в січні-лютому 2012 року залізниці України перевезли 18,344 млн. тонн вугілля. Зокрема, у внутрішньому сполученні перевезено 13,67 млн. тонн вугілля, на імпорт - 2,452 млн. тонн, на експорт - 0,835 млн. тонн, у транзитному сполученні - 1,386 млн. тонн.

У 2011 році залізниці України перевезли 122,7 млн. тонн кам'яного вугілля - на 4,1% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Залізниці України в 2011 році збільшили перевезення вантажів на 8,4%, порівняно з 2010 роком - до 469,3 млн. тонн, і перевезли 495,7 млн. пасажирів - на 0,4% більше, ніж у 2010 році. Вантажооборот залізниць України в 2011 р. становив 243,9 млрд. т/км - на 6,3% більше плану і на 11,8% більше показників 2010 року.

Обсяг транзитних перевезень у 2011 році збільшився на 9,2%, порівняно з 2010 роком - до 51 млн. тонн, що на 7,4% більше запланованого.