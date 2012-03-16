Продаж нових легкових авто в Україні зріс на 43%

Продаж нових легкових автомобілів в Україні у лютому ц.р. збільшився на 43,2%, в порівнянні з лютим 2011 року, до 14,511 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, продаж нових автобусів скоротився на 10,9%, в порівнянні з лютим 2011 року, до 237 штук.

Також в повідомленні сказано, що продаж нових комерційних автомобілів в Україні у лютому збільшився на 56,8%, в порівнянні з лютим 2011 року, до 1,524 тис. штук.

Лідерами продажів серед легкових автомобілів стали бренди: Hyundai (1408 штук), ВАЗ (1297 штук), Volkswagen (1195 штук), ЗАЗ (991 штук) і Renault (940 штук).

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації «Укравтопром», в 2011 році продаж нових легкових автомобілів в Україні збільшився на 22,4%, в порівнянні з 2010 роком, до 207,453 тис. штук, продаж нових автобусів збільшився на 34,8% - до 3,640 тис. штук, а продаж нових комерційних авто збільшився на 4,9% - до 19,797 тис. штук.