PKP Intercity ввела новий триденний «карнет» на всі потяги компанії

Варшава. Польська залізнична компанія PKP Intercity почала продаж нового виду квитків - ICkarnet – вони дозволяють необмежену кількість поїздок на всіх потягах компанії протягом трьох днів поспіль.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«ICkarnet - це тимчасовий іменний квиток, яким можна користуватися на території всієї держави в другому класі поїздів: Twoje Linie Kolejowe (TLK), Express (Ex), Express Intercity (EIC) oraz EuroCity (EC)», - зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, квитком можна користуватися без обмеження кількості поїздок і довжини трас, як у будні, так і вихідні дні.

«Нова пропозиція є цікавим рішенням для тих, хто планує кілька поїздок в протягом декількох днів», - зазначила прес-секретар компанії Малгожата СІТКОВСЬКА.

Компанія нагадала, що квитки можна купити, як в касах вокзалів, так і через Інтернет.

«У зв'язку з тим, що квиток є іменним, користуючись ним необхідно мати документ, з яким його купували», - додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, одна поїздка поїздами PKP Intercitу між найбільшими містами в Польщі коштує від близько 15 до 40 євро.

Минулого року компанія перевезла 36,6 млн. пасажирів, що становило майже 14% всіх перевезених пасажирів в Польщі (4-те місце в країні), але з урахуванням довжини трас пасажирських перевезень компанія зайняла перше місце з більше 45% часткою ринку.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить у створену в 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту Польщі державну компанію PKP Group.

Минулого року компанія скоротила чистий збиток майже в 4 рази до близько 8,5 млн. доларів за операційного доходу більше 600 млн. доларів.