Янукович підписав закони про реформування залізничного транспорту України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у четвер, 15 березня, підписав закони «Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» і «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» (щодо розмежування функцій державного і господарського управління галуззю).

Як нагадує прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»), реформування залізничного транспорту буде здійснено в три етапи. На першому етапі (2011-2012 рр.) планується створити єдиний господарюючий суб'єкт - державне акціонерне товариство (АТ «Укрзалізниця»), до складу якого ввійдуть всі дороги, а також підприємства, установи й організації згідно з переліком, затвердженим урядом.

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