ПЗ змінила розклад руху пасажирських потягів

Придніпровська залізниця у зв'язку з комплексним ремонтом доріг вносить зміни до розкладу руху пасажирських потягів з 19 березня по 25 квітня.

Як сказано у повідомленні ПЗ, зокрема, по Кримській дирекції залізничних перевезень з 19 березня по 25 квітня ремонтно-дорожні роботи будуть проводитися на парному боці перегону Елеваторна — Пролітна, а 2-5, 10, 11, 17, 18, 19-24 квітня – на напрямку Остряково – Євпаторія-Курорт (на станціях Євпаторія-Вантажна, Прибережне, Ярка, Роз'їзд № 29).

По Дніпропетровській дирекції залізничних перевезень з 2 по 13 квітня буде обмежено рух на перегоні Павлоград-1–Зайцево, з 17 по 30 квітня – на перегоні Зайцево – Синельниково-1.

Докладну інформацію про всі зміни в розкладі руху пасажирських і приміських потягів можна буде одержати на вокзалах і станціях у місцях продажу квитків.

ПЗ повідомляє, що весною 2012 року дорога планує відремонтувати і оздоровити 159 км доріг на загальну суму 221 млн. грн.