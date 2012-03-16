Підприємства транспорту України за два місяці скоротили вантажоперевезення на 1,4%

У січні-лютому 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 122,6 млн. тонн вантажів – на 1,4% менше, ніж у січні-лютому 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажообіг транспорту в січні-лютому ц.р. скоротився на 5,6% – до 63,7 млрд. т/км.

Перевезення вантажів на залізничному транспорті за два місяці 2012 року скоротилося на 1,2% – до 66,8 млн. тонн, відправка вантажів скоротилася на 2,6%.

Зокрема, відправка вантажів зросла на Південно-Західній залізниці на 11,6%, Південній залізниці – на 11,4%. На Придніпровській залізниці відправлення вантажів знизилося на 0,4%, на Донецькій – на 5,7%, на Одеській – на 13,3%, на Львівській – на 14,3%.

Вантажообіг залізничного транспорту в січні-лютому ц.р. скоротився на 4,1% – до 35,015 млрд. т/км.

Автотранспортні підприємства в січні-лютому 2012 р. збільшили перевезення вантажів на 7,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 24,2 млн. тонн. Вантажообіг автомобільного транспорту в січні-лютому 2012 року зріс на 4,2% – до 5,258 млрд. т/км.

Трубопровідний транспорт України в січні-лютому 2012 року скоротив транспортування вантажів на 7,1% – до 31 млн. тонн. Зокрема, перекачування газу скоротилося на 5,4%, нафти – на 16,6%, аміаку – на 19,2%. Транзит нафти скоротився на 16,4%, газу – на 11,8%, аміаку – на 26,8%.

Вантажообіг трубопровідного транспорту в січні-лютому 2012 року знизився на 8,6% – до 22,5 млрд. т/км.

Авіаційні підприємства України в січні-лютому 2012 року перевезли 20 тис. тонн вантажів – на 60% більше, ніж у січні-лютому 2011 року. Вантажообіг авіаційного транспорту в січні-лютому 2012 року зріс на 28,1% – до 61,2 млн. т/км.

Підприємства водного транспорту в січні-лютому 2012 року зменшили перевезення вантажів на 43,3% – до 0,6 млн. тонн. Вантажообіг водного транспорту України в січні-лютому ц.р. зріс на 31,3% порівняно з січнем-лютим 2011 р. – до 828,6 млн. т/км.

Довідка УНІАН. У 2011 році підприємства транспорту України перевезли 811,7 млн. тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р. Вантажообіг транспорту в січні-грудні 2011 року зріс на 5,7% - до 426,4 млрд. т/км.