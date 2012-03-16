Крюківський ВБЗ має намір поставити 42 пасажирські вагони до Казахстану до червня

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) має намір поставити за поточним контрактом 42 пасажирські вагони до Казахстану до червня цього року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

За її даними, у зварювально-складальному цеху підприємства триває складання кузовів для виконання контракту до Казахстану із застосуванням нових технологій і сучасного устаткування.

«Казахський контракт – це 18 вагонів підвищеної місткості типу плацкартний, 24 купейних вагони з купе-трансформерами. Серед купейних один вагон з місцями для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями. Всі моделі вагонів – нові розробки конструкторів Крюківського вагонобудівного заводу», - сказано у повідомленні підприємства.

Як повідомляв УНІАН, раніше Крюківський вагонобудівний завод уклав контракт на виробництво 42 пасажирських вагонів для Казахстану.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється у більш ніж 20 країн світу. Завод є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів – пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% — до 10750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% — до 28 шт.