Залізниці України в січні-лютому скоротили вантажоперевезення на 1,2%

Залізниці України в січні-лютому 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 1,2% у порівнянні січнем-лютим 2011 року - до 66,8 млн. тонн, у тому числі відправка вантажів скоротилася на 2,6%.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат) України, на залізничному транспорті в січні-лютому 2012 року відправка зерна і продуктів помолу збільшилася в 2,3 рази, хімічних і мінеральних добрив - збільшилася на 9,3%, будівельних матеріалів - на 6,1 %, коксу - на 2,5%.

У той же час, відправка чорних металів знизилася на 2,2%, залізної та марганцевої руди - 4,9%, нафти і нафтопродуктів - на 7,7%, кам'яного вугілля - на 7,9%, цементу - на 10,5 %, лісових вантажів - на 27,1%, брухту чорних металів - на 42,1%.

Крім того, Держстат повідомляє, що відправка вантажів на Південно-Західній залізниці зросла на 11,6%, на Південній - на 11,4%.

При цьому на Придніпровській залізниці відправка вантажів скоротилася на 0,4%, на Донецькій - на 5,7%, Одеській - на 13,3%, Львівській - на 14,3%.

Держстат також повідомляє, що вантажообіг залізничного транспорту в січні-лютому 2012 року знизився на 4,1% - до 35,015 млрд. т/км.

Зокрема, вантажообіг Одеської залізниці знизився на 1,9%, на Донецькій залізниці - на 5,1%, на Придніпровській залізниці - на 6,4%, на Південній залізниці - на 8,7%, на Південно-Західній - на 8,7%, на Львівській залізниці - на 10,1.

Довідка УНІАН. У січні-лютому 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 122,6 млн. тонн вантажів - на 1,4% менше, ніж у січні-лютому 2011 року. Вантажообіг транспорту в січні-лютому скоротився на 5,6% - до 63,7 млрд. т/км.