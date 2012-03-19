Одеський порт планує відкрити нову вантажну лінію Дериндже-Одеса

Одеський морський торговий порт (ОМТП) планує відкрити нову вантажну лінію Дериндже-Одеса з регулярністю 2-3 заходи судна в місяць.

Про це йдеться в повідомленні порту, розміщеному на сайті ОМТП.

Згідно з повідомленням, в Одеський порт з вантажем негабаритної великовагової техніки для будівельних і дорожніх робіт, легкових автомобілів і партією цитрусових з турецького порту Дериндже прибуло судно AVIVA (прапор Белізу) накатного типу (ро-ро).

За інформацією заступника начальника комерційного відділу ДП «ОМТП» Андрія ПОРОШЕНКА, перший захід судна AVIVA може стати початком роботи нової вантажної лінії Дериндже-Одеса.

Для завантаження лінії планують залучити різні вантажі - від цитрусових до автотраків і великої будівельної техніки.

Довідка УНІАН. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.

ДП «Одеський морський торговий порт», за оперативними даними, в 2011 році збільшило переробку вантажів на 3,7% в порівнянні з 2010 роком - до 25,621 млн. тонн. У 2010 році вантажоперевалки в Одеському морському торговому порту знизилася на 11,8% в порівнянні з 2009 роком - до 24,7 млн. тонн.