ВОЛЯ оголосила переможців тендерів на медіа-обслуговування, креатив і проведення BTL

Компанія ВОЛЯ закінчила проведення тендерів на медіа-обслуговування, креатив і проведення BTL, і визначила переможців.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв'язків із громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

За її даними, медіа-тендер на комплексне обслуговування ВОЛІ у 2012 р. виграло агентство «Media Systems». Розробкою креативу займатиметься агентство «Scholz & Friends». Переможцями тендеру на проведення BTL-заходів стали: «RAM», «Euro RSCG 4D», «Communication Unlimited».

Як відзначив керівник відділу маркетингових комунікацій компанії ВОЛЯ Євген ТРІШИН, «команди представили хороше розуміння цільової аудиторії наших послуг, оптимальну цінову пропозицію і обгрунтовану стратегію, з урахуванням специфіки наших послуг і ринку». На його думку, це «сильні агентства», які допоможуть компанії ВОЛЯ проводити рекламні кампанії на високому професійному рівні.

Довідка УНІАН. «Media Systems» - медіа-агентство повного циклу. З 2006 року Media Systems є партнером японського мережевого агентства Dentsu (№1 в Азії і один із лідерів у світі). У 2011 роки агентство ввійшло до складу членів-співзасновників індустріального комітету із зовнішньої реклами.

«Scholz & Friends Kyiv» – агентство повного циклу. Представляє інтереси німецької рекламної мережі Scholz&Friends в Україні. Засноване у Києві в 1999 році. Входить до складу комунікаційного холдингу Atlantic Group.

«RAM 360˚ Agency» – агентство інтегрованих маркетингових комунікацій, засноване в 2001 році. Спеціалізація: маркетинг-аналітика, стратегічний розвиток бренду, рекламні кампанії та ін.

«Euro RSCG 4D» - агентство маркетингових послуг. Euro RSCG 4D Україна засноване в березні 2004 і є частиною міжнародної рекламної мережі Euro RSCG Worldwide (233 офіси в 75 країнах і найбільша мережа у Європі та п'ята за величиною у світі).

«Communication Unlimited Ukraine» – інтегроване маркетингове агентство, засноване у 2005 році. З грудня 2010 року Communication Unlimited стало партнером маркетингового холдингу GMR Marketing в Україні, має мережу регіональних представництв по всій території України.

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію і розваги, – доступ до телепрограм і відео-на-запит; комунікації – високошвидкісний доступ до Інтернету, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.