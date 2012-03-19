Страйк у Греції паралізував поромне сполучення

Страйк, оголошений грецькими профспілками на знак протесту проти введення чергових заходів економії державних коштів, паралізував роботу поромних переправ, повідомляє Bloomberg.

Страйк моряків у порту Пірея призвів до того, що порушилося пасажирське сполучення столиці країни Афін з численними грецькими островами, розкиданими по Егейському морю.

У повідомленні профспілок сказано, що вони протестують проти законів, які порушують права грецьких моряків, передає Лента.ру. Зокрема, їм не подобається скасування правила, згідно з яким усі іноземні судна, що працюють у грецьких водах, зобов'язані наймати на роботу грецьких же моряків.

Страйк триватиме два дні.

В останні два роки страйки в Греції проходять на регулярній основі. Це пов'язане з тим, що профспілки обурені діями уряду, який вимагає від громадян дедалі більшої економії задля обслуговування зовнішнього боргу країни.

Уряд називає ці заходи вимушеними, заявляючи, що інакше країні загрожує дефолт і вихід із єврозони.

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