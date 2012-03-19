«Украерорух» має намір з 22 березня призупинити обслуговування деяких рейсів «АероСвіту»

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух) має намір з 22 березня 2012 р. призупинити надання аеронавігаційного обслуговування деяким рейсам ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт», зокрема, рейсам 1273 Бориспіль - Дубаї (ОАЕ), 1277 Бориспіль - Рим (Італія), 171 Бориспіль - Чонбурі (Таїланд).

Як йдеться у повідомленні «Украероруху», переданому УНІАН, призупинення обслуговування спричинене «багатомільйонною заборгованістю авіакомпанії за своєчасно одержані від «Украероруха» послуги і порушенням домовленості про передоплату».

«Украерорух» зможе відновити обслуговування рейсів авіакомпанії «АероСвіт» тільки за умови дотримання домовленості про передоплату послуг провайдера як єдино можливого способу продовжувати співпрацю і своєчасного виконання графіка погашення заборгованості, яка накопичується ще з кінця 2011 року», - йдеться у повідомленні «Украероруху».

Крім того, «Украерорух» нагадує, що рішення про призупинення обслуговування рейсів «АероСвіту» вже ухвалювалося 15 березня 2011.

«Тоді радикального заходу, який зачіпає інтереси авіапасажирів, вдалося уникнути завдяки визнанню авіакомпанією понад 13 млн. грн. боргу і домовленості про повну його сплату», - йдеться у повідомленні «Украероруху».

Як повідомили УНІАН в «Украерорусі», держпідприємством було ухвалено рішення про обслуговування «АероСвіту» на умовах передоплати. Водночас, на сьогодні «АероСвіт» має заборгованість за фактично надані послуги.

Крім того, розмір заборгованості авіакомпанії на сьогодні значно перевищує заборгованість, що сформувалася на початку 2011 року.

Також в «Украерорусі» повідомили, що у разі невиконання «АероСвітом» своїх зобов'язань, держпідприємство має намір розширювати перелік рейсів, обслуговування яких буде припинено.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») створено в 1992 році. Підприємство надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігація і спостереження, забезпечення метеорологічною і аеронавігаційною інформацією всіх видів польотів у зоні своєї відповідальності, що охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв. км.