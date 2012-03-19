"АероСвіт" має намір погасити заборгованість перед "Украерорухом" 20 березня

Авіакомпанія "АероСвіт" має намір погасити заборгованість перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (Украерорух) вранці вівторка, 20 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

"Платіж "Украероруху" згідно з графіком виконання зобов'язань "АероСвіту", який авіакомпанія не встигла виконати сьогодні, буде здійснено завтра вранці», - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Крім того, в «АероСвіті» повідомили, що між авіакомпанією та держпідприємством досягнуто «домовленість, що такий інструмент тиску на компанію, як зупинка авіарейсів, застосовуватися не буде».

Нагадаємо, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) заявило про намір із 22 березня 2012 зупинити надання аеронавігаційного обслуговування деяким рейсам ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» через «багатомільйонну заборгованість авіакомпанії за своєчасно отримані від "Украероруху" послуги та порушення домовленості про передоплату».

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) створено в 1992 році. Підприємство надає повний спектр послуг із аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігація й спостереження, забезпечення метеорологічною та аеронавігаційною інформацією всіх видів польотів у зоні своєї відповідальності, що охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв. км.