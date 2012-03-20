Білоруська залізниця збільшила обсяг перевезень вантажів контейнерними поїздами

Мінськ. Білоруська залізниця в січні-лютому 2012 року збільшила обсяг перевезень вантажів контейнерними поїздами, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, на 27,1% - до 39 000 контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі залізниці.

«Враховуючи світову тенденцію контейнеризації перевезень вантажів, Білоруська залізниця приділяє велику увагу організації перевезень вантажів у контейнерах, в першу чергу, спеціалізованими контейнерними поїздами. В даний час білоруською магістраллю регулярно курсує 10 контейнерних поїздів, що, враховуючи стабільну динаміку зростання контейнерних перевезень, є хорошим прикладом ефективної роботи на ринку транспортних послуг», - відзначили в прес-центрі Білоруської залізниці.