ПЗ відібрала Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн. дол.

Статутне територіально-галузеве об'єднання «Південна залізниця» (ПЗ) відібрало банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у ПЗ, вартість послуг Morgan Stanley становитиме 149,98 млн. доларів. У цю суму ввійдуть також відсотки за випуском облігацій за 5 років.

У ПЗ також повідомили, що вартість послуг Morgan Stanley залежатиме від остаточного обсягу розміщення єврооблігацій ПЗ.

Згідно з повідомленням у Віснику державних закупівель, акцепт із відбору Morgan Stanley відбувся 19 березня ц.р. Угода з банком має бути укладена до 18 квітня ц.р.

У ПЗ не уточнили термінів випуску єврооблігацій, сказавши, що вони повинні бути випущені до кінця 2012 року.

Нагадаємо, що у січні поточного року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 250 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць сучасної України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнена довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством — це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.