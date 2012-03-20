ЛЗ відібрала Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн дол

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (Львівська залізниця) відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн. доларів.

Про це повідомляється у Віснику державних закупівель.

Вартість послуг Morgan Stanley складе 45 млн. доларів.

Акцепт відбувся 19 березня ц.р. Договір повинен бути укладений до 18 квітня ц.р.

Нагадаємо, що в січні поточного року Львівська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 75 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій. Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% у порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів. Перевезення вантажів у 2011 році зросли на 12,3% у порівнянні з 2010 роком - до 23,07 млн. тонн.