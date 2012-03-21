УЗ у другому півріччі впровадить електронний графік руху поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в другому півріччі 2012 року перейти до формування електронного графіка руху поїздів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на генерального директора відомства Володимира КОЗАКА.

«Впровадження на локомотивах обладнання систем супутникової навігації дозволить оптимізувати роботу диспетчерів, чергових по депо, відійти від ручного заповнення інформації й у другому півріччі перейти до формування електронного графіка проходження поїздів», - сказав він.

За словами В.КОЗАКА, паралельно з формування електронного графіка «Укрзалізниця» проводитиме роботу зі створення електронної схеми об'єктів інфраструктури залізниць України.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує протягом другого кварталу 2012 року обладнати 1100 вантажних електровозів пристроями систем супутникової навігації.