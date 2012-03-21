«Укрзалізниця» обладнає 1100 електровозів пристроями супутникової навігації

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує протягом другого кварталу 2012 року обладнати 1100 вантажних електровозів пристроями систем супутникової навігації.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», передача інформації здійснюватиметься за допомогою технології GPRS через канали операторів мобільного зв'язку.

Рішення про встановлення обладнання було ухвалено за підсумками випробувань систем супутникової навігації, якими для тестування було обладнано 18 вантажних локомотивів. Випробування проходили з 25 лютого по 10 березня на ділянках колії Одеської, Південно-Західної та Південної залізниць.

Обладнання систем супутникової навігації забезпечує передачу інформації про місцезнаходження локомотивів у режимі реального часу, що дає можливість контролювати використання тягового рухомого складу. Також використання систем супутникової навігації сприятиме зменшенню витрат за рахунок раціонального використання рухомого складу.