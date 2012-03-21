ПЗ змінила розклад руху потягів з 2 по 13 квітня

Придніпровська залізниця (ПЗ) у зв'язку з модернізацією непарної колії на перегоні Павлоград-1 - Зайцеве ділянки Лозова - Синельникове-1 у період з 2 по 13 квітня змінює розклад руху потягів.

Як сказано в повідомленні ПЗ, переданому агентству УНІАН прес-службою ПЗ, зокрема 2, 4, 5, 6-9, 11-13 квітня відміняється потяг №819/820 Харків - Запоріжжя-1- Харків, а потяг №803 Харків - Київ (з Харкова) 2, 3, 5-10, 12, 13 квітня курсуватиме за зміненим маршрутом через Новомосковськ-Дніпровський без заходу в Синельникове-2.

Крім того, з 20 по 30 квітня у зв'язку з модернізацією колії на перегоні Авдіївка – Комишове на ділянці Красноармійськ - Ясинувата Донецької залізниці відміняється потяг №813/816 Донецьк – Дніпропетровськ - Донецьк.

«Усі зміни в маршрутах і графіку руху потягів тимчасові.

Придніпровська залізниця звертається до своїх пасажирів з проханням бути уважними і у зв'язку з оголошеними змінами наперед дізнаватися розклад і маршрути необхідних їм потягів», - йдеться в повідомленні ПЗ.