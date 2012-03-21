В Україні створять цілодобову диспетчерську службу для автоперевізників

При Міністерстві інфраструктури буде створено цілодобову диспетчерську службу для надання консультацій автоперевізникам.

Як повідомляється на сайті Мінінфраструктури, відповідне доручення дав віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час наради з питань нелегальних перевезень.

"Щоб будь-який автоперевізник, водій зміг отримати реагування на свою проблему, ми введемо цілодобову диспетчерську службу при Міністерстві інфраструктури", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Диспетчерська служба прийматиме скарги на роботу нелегальних перевізників, а також заяви про порушення прав перевізників.

Згідно з повідомленням Мінінфраструктури, диспетчерська служба повинна запрацювати через 30 днів.

Крім того, Мінінфраструктури має намір створити сервер даних інспекторів Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. Ця база повинна містити фотографії інспекторів, а також їхні особисті дані й бути відкритою для всіх.

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