МАУ і KLM розширили код-шерингові угоди на ряд рейсів по Україні і Європі

Авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) і KLM збільшили кількість рейсів між Києвом і Амстердамом і розширили код-шерингові угоди на ряд рейсів по Україні і Європі.

Як сказано в повідомленні МАУ, переданому в УНІАН, код-шерингові угоди МАУ і KLM включатимуть внутрішні рейси МАУ в Донецьк, Дніпропетровська, Львів, Одесу і Сімферополь, а також рейсив KLM, що вилітають з Амстердама до Бірмінгема, Едінбурга, Манчестера і Лондона (Хітроу).

Крім того, в повідомленні наголошується, що збільшення кількості рейсів між Києвом і Амстердамом дасть змогу МАУ і KLM задовольнити попит європейських уболівальників, які прибувають в Україну на матчі «Євро-2012».

Новий спільний розклад набуде чинності з 25 березня 2012 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів за тиждень.

Флот МАУ складається з 23 літаків: 20 літаків «Боїнг 737», 1 літака «Фоккер-50» і 2 регіональних літаків Ан-148.

Авіакомпанія сполучає Україну з більш ніж 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Авіакомпанія KLM (Королівські Голландські Авіалінії) заснована в 1919 році і є найстаршою в світі авіакомпанією, що працює під своїм первинним ім'ям. KLM літає в 140 напрямках. Флот компанії включає 156 повітряних суден. Щороку авіакомпанія перевозить 22 мільйонив пасажирів.

КЛМ є членом авіаальянсу Sky Team, який пропонує своїм пасажирам мережу із 905 напрямків у більш ніж 169 країнах на 6 континентах.