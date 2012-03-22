Янукович хоче забезпечити українців доступом до мережі інтернет

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Петру ЯЦУКУ до 2 липня розробити та визначити вимоги щодо створення технологічної інфраструктури мережі інтернет та мереж доступу до неї в населених пунктах, а також розробити спрощений порядок погодження проектів зі створення такої інфраструктури.

Як повідомляє прес-служба Президента України, також глава держави доручив Уряду опрацювати питання щодо визначення правил доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до елементів технологічної інфраструктури мережі інтернет спільного користування та житлового фонду всіх форм власності для організації та проведення відповідних будівельних та монтажних робіт.

Голові Ради міністрів Автономної республіки Крим та головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Президент доручив при підготовці проектів регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку сприяти забезпеченню широкого доступу до мережі інтернет, зокрема в сільській місцевості; розбудові технологічної інфраструктури мережі інтернет та мереж доступу до неї споживачів; створенню окремих елементів технологічної інфраструктури мережі інтернет спільного користування.