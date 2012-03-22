Створено робочу групу з розвитку перевезень річковим транспортом

Міністерство інфраструктури створило робочу групу, яка розроблятиме шляхи розвитку перевезень річковим транспортом України.

Як сказано у повідомленні Мінінфраструктури, відповідний наказ міністерства 16 березня 2012 року підписав віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесников.

Робоча група проведе комплексний аналіз поточного стану перевезень річковим транспортом.

За результатами аналізу група розробить практичні пропозиції щодо розвитку перевезень внутрішніми водними шляхами України, зокрема, для оновлення річкової інфраструктури, проведення днопоглиблювальних робіт, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, впровадження максимально гнучкої тарифної політики, що має сприяти нарощуванню обсягів річкових перевезень.

Крім того, група за потреби підготує пропозиції і зауваження до проекту закону «Про судноплавство на внутрішніх водних шляхах» та інших нормативно-правових актів.

До складу робочої групи ввійшли фахівці Мінінфраструктури, Регістру судноплавства України, Адміністрації річкових портів, «Дельта-Лоцмана», «Укрводшляху», а також «Укрзалізниці», Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Української профспілки працівників річкового транспорту, представники приватних компаній, діяльність яких безпосередньо пов'язана з перевезеннями водним транспортом.