Обсяг рекламних послуг в Україні збільшився на 60%

Обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні у січні-лютому збільшився на 59,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,456 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у лютому обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні збільшився на 57,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 802,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні збільшився на 68,6% у порівнянні з 2010 роком - до 9,263 млрд. грн.