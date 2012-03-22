Законопроект про роботу таксі має бути ухвалено до Євро-2012

Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України про особливості здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення у зв'язку з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» має бути ухвалено до початку Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції у четвер голова Професійного союзу таксистів Василь ПОПИК.

Він також повідомив, що розробники закону практично завершили процедуру зовнішнього узгодження законопроекту і заручилися підтримкою Міністерства інфраструктури.

«При розмові з Мінінфраструктури ми наполягали на тому, щоб закон було ухвалено до Євро-2012. На сьогодні я сподіваюся, що до кінця тижня буде завершено зовнішнє узгодження і наступного тижня (з 26 березня — УНІАН) він потрапить до уряду, а потім буде внесений Кабміном до Верховної Ради. Ми виконали всі процедурні рішення, ми одержали документ від профільного міністерства і робитимемо все, щоб закон було ухвалено», - сказав він.

За словами В.ПОПИКА, прив'язка законопроекту про роботу таксі до чемпіонату Євро-2012 дозволяє застосувати до нього прискорену процедуру проходження законопроекту.

Закони, які пов'язані з Євро-2012, можуть ухвалюватися за певним прискореним механізмом», - сказав він.

Водночас, В.ПОПИК відзначив, що для повноцінної дії закону про особливості здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення необхідне ухвалення 12 підзаконних актів.

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