На залізничному вокзалі Києва 75% таксистів - нелегали

75% таксистів, які працюють на залізничному вокзалі Києва, порушують чинне законодавство, що регламентує перевезення пасажирів у таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив голова Професійної спілки таксистів Василь ПОПІК.

Водночас він відзначив, що йдеться про перевізників, «які стоять і чекають клієнтів, а не тих, які привезли пасажира».

«На залізничному вокзалі в Києві немає жодного справжнього таксиста. Можливо 75% людей, які там стоять, вже купили собі ліцензійні картки, але вони порушують вимоги законодавства. Якщо ви мені покажете хоча б один легальний автомобіль, який стоїть на вокзалі, за кожний такий автомобіль, який працює згідно з чинним законодавством, я можу виставити по пляшці коньяку», - сказав він.

В.ПОПІК відзначив, що у таксі, яке працює за чинним законодавством, обов'язково має бути встановлено діючий таксометр. Крім того, автомобіль має бути позначений спеціальною символікою і світловими сигналами.

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