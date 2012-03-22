УЗ: автоматичний відбір бригад потягів оптимізував призначення на рейс

Автоматизована система відбору бригад (АС ФПП) потягів дозволила оптимізувати призначення провідників на ті чи інші маршрути та уникнути в цьому процесі впливу суб'єктивних чинників.

Про це сказано у повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), переданому УНІАН.

Ця система, запроваджена з 1 липня 2011 року, формує бригади провідників на той чи інший маршрут за принципом випадкових чисел.

«Підбір членів бригади потяга не залежить від суб'єктивного вибору посадовців структурних підрозділів. Усі провідники, начальники потягів дістали рівний неупереджений доступ до всіх рейсів українських залізниць. Це створює рівні умови для провідників під час розподілу потягів і маршрутів», - цитує прес-служба начальника Головного пасажирського управління Олександра ІВАНЬКА.

За словами О.Іванька, ротація бригад потягів відбувається один раз на 3 місяці.

Крім того, АС ФПП дозволила уніфікувати записи в трудових контрактах провідників пасажирських вагонів і сприяла збільшенню заробітної плати більш як 14 тис. провідникам пасажирських вагонів і 498 начальникам потягів до 10%.

«Одним із пріоритетів діяльності «Укрзалізниці» є широке застосування автоматизованих систем і процесів, які дозволяють уникнути суб'єктивного впливу посадовця на процес ухвалення рішень», - наголошується у повідомленні прес-служби.

За даними Головного пасажирського управління «Укрзалізниці», у 2011 році кількість працівників бригад потягів, які порушили правила перетину державного кордону, скоротилася на 12% - до 120, кількість працівників, які допустили безквиткове перевезення пасажирів, скоротилася на 34% - до 492, кількість працівників, які перевозили без оплати багаж або ручну поклажу, скоротилася на 19% - до 200 чоловік.

Всього у 2011 році за вказані злочини було звільнено 309 працівників бригад потягів і притягнуто до дисциплінарної відповідальності 312 їхніх керівників.