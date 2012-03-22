ВР підтримала пропозиції президента до закону про міжнародні перевезення

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 263 народних депутата з 405, зареєстрованих в сесійній залі.

Попередній закон був прийнятий Верховною Радою України 12 січня 2012 року, однак глава держави його заветував.

Новою редакцією закону враховані пропозиції Президента України щодо внесення відповідних змін до законів "Про дорожній рух" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", які уточнюють їх положення стосовно обов'язкової наявності ліцензійної картки при здійсненні перевезень автомобільним транспортом лише небезпечних вантажів.

Врахована також пропозиція Президента України щодо зміни назви центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту на "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту".