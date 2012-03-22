ПЗ ввела посилений контроль над вивантаженням піввагонів

З 19 березня по 31 грудня 2012 року на Придніпровській залізниці введено особливий контроль над вивантаженням напіввагонів (особливо грейферними кранами) у всіх місцях виконання вантажних робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці, зокрема, під посилений нагляд взято дотримання технологічних процесів працівниками, які здійснюють контроль технічного стану вагонів під час їх передачі-прийому; технічний і комерційний стан вагонів після їх прийому, якість підготовки вагонів під навантаження.

За інформацією прес-центру, за два місяці 2012 року підприємства-орендарі пошкодили 217 вагонів Придніпровської залізниці на суму 1,1 млн грн, з них 80 вагонів – під час розвантаження, в тому числі 15 - грейферним краном у портах.

Основна причина пошкодження вагонів - порушення вимог ГОСТу 22236-75, правил маневрової роботи і технічних умов виконання вантажних операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році на ПЗ було пошкоджено 1238 вагонів на суму 4,8 млн грн, зокрема 690 вагонів – під час розвантаження, в тому числі 144 - під час вивантаження грейферним краном у портах.