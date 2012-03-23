Колесников відкрив центр з підготовки машиністів електропоїздів «Хюндай»

Віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ сьогодні, 23 березня, відкрив тренажерний центр з підготовки машиністів швидкісних електропоїздів «Хюндай».

Як передає кореспондент УНІАН, тренажер встановлено в реконструйованому приміщенні на станції «Дарниця». Тренажер є копією кабіни двосистемного електропоїзда «Хюндай» і моделює умови руху електропоїзда за основними напрямами, якими курсуватиме потяг «Хюндай».

Модель кабіни електропоїзда має всі елементи управління. За кабіною машиніста перед лобовим склом встановлено екран, на якому в 3D-форматі відображаються панорами реальних ділянок шляху з розташованими на них об'єктами. Модель кабіни обладнана пультом управління системи зв'язку і відтворення звукових сигналів.

«Навчання машиністів дедалі більше нагадує авіаційні технології», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

У тренажерному центрі також розташовані навчальні класи для підготовки машиністів, кімнати відпочинку для працівників локомотивних бригад, які проходитимуть навчання. На сьогодні для обслуговування електропоїздів «Хюндай» Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» відібрала 100 фахівців. Навчання першої групи машиністів розпочнеться з понеділка, 26 березня. Для облаштування тренажерного центру було здійснено реальні зйомки напрямів від Києва до Харкова, Донецька і Львова.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт з компанією «Hyundai Corporation» на поставку 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху.

Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Потяги будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год, що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.