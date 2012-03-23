Крюківський ВБЗ вивів на ринок вітчизняний потяг нового типу

З 1 квітня перший швидкісний міжрегіональний потяг локомотивної тяги підвищеної комфортності виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) почне працювати на маршруті Київ-Харків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

За даними прес-служби, вчора у Харкові фахівці "Укрзалізниці" на чолі з першим заступником генерального директора Миколою СЕРГІЄНКОМ і КВБЗ на чолі з головою правління Євгеном ХВОРОСТОМ оглянули потяг. Представникам залізниці сподобалося рішення заводчан про облаштування буфета для організації харчування пасажирів. Було обговорено й інші аспекти експлуатації потяга.

М.Сергієнко відзначив, що потяг у відмінному стані, він має стати новим словом у пасажирських перевезеннях. Можливо, влітку Південна залізниця задіє його для доставки відпочивальників за маршрутом Харків-Сімферополь.

Як повідомляв УНІАН, новий швидкісний міжрегіональний потяг локомотивної тяги розрахований на рух зі швидкістю 200 км/год. (конструкційна швидкість – 220 км/год.). Він складається із дев'яти пасажирських вагонів останнього покоління виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. У їх числі: два вагони першого класу (в кожному - 64 місця); два вагони першого класу з салоном для VIP-пасажирів (у кожному - 52 місця плюс 8 місць для VIP-пасажирів); три вагони другого класу (по 94 місця); один вагон другого класу, пристосований для перевезення пасажирів в інвалідних візках (82 місця і 2 місця для інвалідів), один вагон третього класу (112 місць). Загальна кількість місць – 726.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється у більш ніж 20 країн світу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% — до 10750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% — до 28 шт.